Pistocchi: "Inter, la proprietà è stata tassativa. Il vero problema…"

Maurizio Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha parlato dell’Inter in vista del mercato di gennaio pubblicando alcuni post tramite il proprio account Twitter

TWEET – Questo il post pubblicato da Maurizio Pistocchi su Twitter. “Il vero problema in casa Inter è il mercato di gennaio: la proprietà è stata tassativa, niente entrate senza uscite. In questo quadro va inserito il prestito di Naiggolan, e qui si vedrà l’abilità di Piero Ausilio nel realizzare operazioni in uscita e in entrata a costo zero“.

ALTERNATIVE – Pistocchi rispondendo ad alcuni utenti. “Le alternative nella rosa dell’Inter sono inferiori a quelle della Juve e anche del Napoli, sia Sensi che Sanchez sono due giocatori a rischio, e in attacco Conte sta giocando da due anni con Lautaro/Lukaku: servono tre acquisti, uno per reparto. A mio modesto parere, in questa congiuntura saranno fondamentali competenza, conoscenza e idee: ci sono giocatori bravi e funzionali al gioco di Conte, sia in Serie A che in giro per il mondo. Con i soldi sono buoni tutti, adesso bisogna avere idee“.

MAROTTA – Pistocchi presunti errori di Beppe Marotta. “Marotta non fa il mercato. Non lo faceva neanche alla Juve“.