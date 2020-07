Gagliardini: “Inter, cerchiamo di vincerle tutte! Mia settimana diversa”

Gagliardini ha parlato ai microfoni di “DAZN” al termine di Inter-Brescia 6-0. Il centrocampista nerazzurro ha raccontato la sua settimana tra l’errore col Sassuolo e il gol odierno

RISCATTO INTER-BRESCIA – Di seguito le parole di Roberto Gagliardini: «Abbiamo fatto una buona partita fin dal primo minuto. Abbiamo imposto il nostro ritmo, la partita si è messa come volevamo. Alla fine è stato un risultato più che meritato. Erano tre partite in cui avevamo preso gol, è un aspetto su cui dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando durante la settimana, oggi un obiettivo oltre ai tre punti era non subire gol e ce l’abbiamo fatta. La settimana dopo l’errore col Sassuolo? Una settimana diversa dalle altre, oggi è andata bene. Ho fatto gol nella stessa porta in cui me lo sono mangiato settimana scorsa. L’ho affrontata in maniera abbastanza serena. Ovviamente conscio dell’errore che ho fatto e dei punti persi col Sassuolo. Però sei punti nelle ultime due partite. Adesso dobbiamo continuare su questa strada.. Se regalo la maglia? Vediamo (ride, ndr). Scudetto? Pensiamo partita per partita cercando di vincerle tutte. Poi alla fine facciamo i conti».