Bologna-Cagliari, 1-1 in vista dell’Inter. 90 minuti per Nainggolan

Termina Bologna-Cagliari, sfida valevole per la 29sima giornata di Serie A giocata in contemporanea con Inter-Brescia (QUI il report). La squadra di Sinisa Mihajlovic pareggia per 1-1 in casa contro i sardi, in vista della sfida di domenica contro i nerazzurri a San Siro. Partita intera per Radja Nainggolan.

PAREGGIO – Dopo due vittorie, rispettivamente contro Sampdoria e Torino, termina 1-1 Bologna-Cagliari, sfida iniziata alle 19.30 allo stadio Dall’Ara di Bologna. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa, che nel primo tempo trovano la rete con Musa Barrow in pieno recupero. Il vantaggio dura poco, precisamente solo il tempo dell’intervallo: al rientro in campo delle due squadre, infatti, è Giovanni Simeone a siglare la rete del definitivo 1-1. I padroni di casa dunque portano a casa un punto in vista della sfida di domenica a San Siro contro l’Inter, uscita vincente contro il Brescia al termine di una partita totalmente dominata. Da segnalare la presenza in campo per tutta la durata della partita di Radja Nainggolan, centrocampista ancora in prestito proprio dalla squadra nerazzurra.