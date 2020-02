Dyakov: “Inter grande avversario, squadra migliore del Ludogorets”

Condividi questo articolo

Dyakov è il capitano del Ludogorets e ha giocato fino al 67′ della partita che i bulgari hanno perso per 0-2 contro l’Inter, uscendo quando il punteggio era ancora a reti inviolate. Il centrocampista, intervistato in zona mista, ha parlato delle sensazioni dopo il KO di Razgrad e del ritorno di giovedì prossimo al Meazza.

ELIMINAZIONE VICINA – Svetoslav Dyakov è deluso per quanto maturato in Ludogorets-Inter, anche se si rende conto della differenza di valori in campo: «Il risultato è spiacevole, ci aspettavamo altro. L’Inter è comunque un grande avversario, con ottimi giocatori e un buon allenatore. Siamo rimasti in partita, avevamo la sensazione che entrando negli ultimi venti minuti avremmo potuto ottenere un risultato migliore. L’Inter ha un grande budget e tanta classe. È bastata una loro idea, ma sono stati migliori di noi e hanno vinto meritatamente. Per un calciatore giocare queste partite è il picco dal punto di vista emotivo. Sfortunatamente in Bulgaria ci tocca raramente giocare partite del genere, quindi mantenere le motivazioni alte non è semplice. Dobbiamo tenere alto il nostro onore per il ritorno, c’è ancora qualcosa da dire da quella partita. Giochiamocela fino alla fine, poi vediamo. Sono deluso dal risultato, ma dobbiamo guardare avanti».

Fonte: Gong.bg