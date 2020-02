Iliev: “Ludogorets in casa dell’Inter per l’onore. VAR...

Iliev: “Ludogorets in casa dell’Inter per l’onore. VAR sul rigore…”

Iliev ha subito i due gol di Eriksen e Lukaku in Ludogorets-Inter. Il portiere della formazione bulgara, come riporta Sportal, ha commentato la partita e le chances dei suoi di rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League.

MOLTO DIFFICILE – Plamen Iliev è realista dopo Ludogorets-Inter: «La partita è finita e il risultato dobbiamo accettarlo. Quello che è successo sul rigore è stato abbastanza veloce, non sono stato in grado di capire che cosa è successo. Dragos Grigore mi ha detto che c’è stato un fallo di mano (vedi articolo). Tutte le partite sono difficili, le probabilità di passare il turno adesso sono basse. Andremo però a Milano per giocare una buona partita, perché c’è ancora in gioco il nostro onore. Contro avversari del genere è comunque molto difficile».

Fonte: Sportal.bg