Dumfries: «Mi sento bene! Ora sto prendendo minuti e conoscendo tutti»

Dumfries partirà titolare alle ore 20.45 in Inter-Cagliari, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV nell’immediato prepartita.

UNA VETTA DA CONQUISTARE – Denzel Dumfries presenta Inter-Cagliari di stasera: «Mi sento bene. Ho avuto un po’ di paura contro il Real Madrid, ma mi sento bene e ho lavorato con lo staff in settimana. Stasera è molto importante, l’obiettivo è vincere la gara e siamo focalizzati su questo. Conosciamo le nostre qualità e dobbiamo metterle in pratica in campo. Ora sto prendendo minuti e conoscendo al meglio anche i compagni di squadra, mi sto trovando sempre meglio e sono contento».