Sassuolo-Lazio 2-1, Raspadori e Berardi ribaltano la squadra di Sarri

Sassuolo-Lazio termina 2-1. I biancocelesti chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Zaccagni ma nella ripresa si fanno recuperare dalle reti di Berardi e Raspadori

RIMONTA − Match del Mapei che si sblocca subito al minuto 6 con Zaccagni che riceve un ottimo suggerimento di Pedro per battere Consigli. La reazione dei padroni di casa si fa aspettare ma al 26′ sfiorano la rete del pari con un tiro pericolosissimo di Scamacca che va a stamparsi sul palo. La ripresa è però un monologo Sassuolo con la squadra di Sarri che fatica a rendersi pericolosa. In sei minuti i padroni di casa la ribaltano: minuto 63′, Berardi salta un paio di avversari e dal limite calcia in porta mettendola sotto l’incrocio. Pochi minuti più tardi, tocca al gioiello Raspadori: palla ricevuta sempre al limite dell’area e tiro forte ma centrale che si va ad imbucare alle spalle di Strakosha. Nei minuti finali, i biancocelesti provano a pareggiare quanto meno i conti colpendo una traversa su punizione con Basic. Rosso diretto per Ayhan.