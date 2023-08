Dumfries: «Inter più forte? Ecco cosa ci siamo detti. A Lukaku…»

Dumfries dopo Cagliari-Inter terminata 0-2 anche grazie a un suo gol, su Sky Sport ha spiegato una differenza sostanziale rispetto la scorsa stagione, prima di parlare anche di Romelu Lukaku.

SQUADRA DIVERSA – Denzel Dumfries ha parlato così dopo Cagliari-Inter: «Inter più forte? Difficile dirlo. L’anno scorso era un bel gruppo forte come quest’anno. Abbiamo parlato tutti insieme, ci siamo detti che dovevamo essere più continui. Quest’anno la differenza è che dobbiamo essere più concentrati concedendo meno gol facili. Competizione con Cuadrado? Mi piace ogni partita dobbiamo lottare per il posto. Lui è un grande nome in Serie A, siamo diversi perché lui gioca più nell’uno contro uno».

RITORNO IN ITALIA – Dumfries ha parlato così dell’ex compagno di squadra:«Lukaku alla Roma? Lui è un grande giocatore. Ho rispetto di lui, sono contento per lui, spero non segni contro l’Inter. Gli auguro una buona fortuna».