Inzaghi a Inter-News: «Bravi a preparare queste due partite, non semplici»

Due vittorie su due per Inzaghi in questo avvio di stagione, con l’Inter stasera vittoriosa a Cagliari. Nel post partita ha parlato in conferenza stampa: queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it all’Unipol Domus.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Cagliari-Inter.

Sei punti erano arrivati anche nelle prime due partite dell’anno scorso, ma sembra un’Inter diversa.

Chiaramente abbiamo fatto due ottime gare. Per quanto riguarda stasera avevo chiesto alla vigilia ai ragazzi di approcciare bene la gara, perché giocavamo contro una squadra neopromossa in uno stadio che ti trascina. Abbiamo approcciato molto bene il match, poi gestito senza soffrire più di tanto. Sono contento per come lavorano i ragazzi.

Per Mkhitaryan solo una botta?

Sì, sembrerebbe solo una botta.

Cosa le dà Thuram diverso da quello che dava Dzeko?

Chiaramente sono due giocatori di età diversa. Per quanto riguarda Dzeko con noi ha fatto due anni straordinari, a Thuram stasera ho fatto i complimenti. Ha fatto una grande gara, legato molto bene il gioco e attaccato la profondità. Sembra che giochi con noi da più tempo di quaranta giorni, deve continuare così e poi arriveranno le soddisfazioni personali.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: due vittorie nelle due partite col mercato aperto, senza subire gol e soffrendo pochissimo. Era quello che si augurava?

Sì. Avevamo due gare non semplici, perché Monza e Cagliari sono allenate bene. La squadra è stata brava a prepararle, molto bene chi ha iniziato e chi è entrato. Adesso abbiamo l’ultima partita prima della sosta, contro la Fiorentina.

Inzaghi, un commento su Ranieri?

Gli ho fatto i complimenti, l’anno scorso ha fatto un qualcosa di speciale. Stasera ha cercato di cambiare l’inerzia a gara in corso cambiando due volte modulo.