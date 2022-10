Dimarco: «Superato il girone più difficile, qualificazione da squadra!»

Federico Dimarco, intercettato dai microfoni di Prime Video nel post gara di Inter-Viktoria Plzen, non ha dubbi sulla grande impresa dei nerazzurri che hanno passato il girone di Champions League con un turno d’anticipo

QUALIFICAZIONE DA SQUADRA − Dimarco soddisfatto dopo la vittoria dell’Inter contro i cechi: «Siamo entrati con un approccio importante non guardando in faccia l’avversario, passaggio del turno importantissimo in un girone difficilissimo, il più difficile di tutta la Champions League. Abbiamo superato questo gruppo da squadra battendo il Barcellona e passando al posto loro. Io sto bene. Più giochi e più prendi fiducia. Capitano dei bassi durante il campionato ma io cerco di dare sempre il meglio in allenamento e in partita».