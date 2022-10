Dzeko: «Do tutto anche a 36 anni! Futuro? Voglio rimanere ad alti livelli»

Dzeko è stato intercettato al termine di Inter-Viktoria Plzen, match valevole per la quinta giornata del Girone C di Champions League che ha visto i nerazzurri trionfare e volare agli ottavi di finale. Di seguito quanto dichiarato dall’attaccante a Prime Video

PROTAGONISTA – Edin Dzeko ha parlato così al termine di Inter-Viktoria Plzen: «Sapevamo cosa ci portava questa vittoria, a parte i primi dieci/quindici minuti penso che abbiamo fatto bene. La mia partita? Questo è il mio lavoro, faccio quello che devo fare per l’Inter, quello è il mio dovere. Ogni tanto faccio meglio, ogni tanto un po’ meno ma cerco sempre di dare il meglio anche a 36 anni. Se mi sono abbassato apposta sul gol di Mkhitaryan? Sì perché l’ho sentito dietro, mi diceva lasciala, pensavo fosse Dumfries. Non mi aspettavo Mkhitaryan là, poi gli ho chiesto se mi stava chiamando e mi ha detto di sì: un mezzo assist, dai. Futuro? Non ci penso proprio al momento, la stagione è in corso. So quanti anni ho ma mi sento ancora bene, voglio giocare ancora a questi livelli perché mi sento che ce la faccio. Basta che sto bene fisicamente, poi il resto arriva. Con la maglia dell’Inter sicuramente, poi vediamo».