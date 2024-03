Dimarco: «Non dobbiamo sbagliare l’approccio! Qui si azzera tutto»

Dimarco ha parlato prima di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Il mancino nerazzurro predica attenzione.

APPROCCIO − Federico Dimarco a Prime Video: «Ci aspettiamo una partita difficile come all’andata, quindi una partita di duelli e contrasti. Non dobbiamo sbagliare l’approccio. Calo di tensione per i complimenti? Quello che stiamo facendo in campionato, in Champions League si azzera tutto. Qui sono tutte partite difficili. Che partita aspettarci? Dovremmo usare la nostra mentalità. Giocare come sappiamo fare e riuscire a portare un risultato positivo.».