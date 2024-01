Di Lorenzo: «Inter grandissima squadra! Ci faremo trovare pronti»

Conferenza stampa per Di Lorenzo a Riyad alla vigilia di Napoli-Inter di Supercoppa italiana. Il difensore ha parlato insieme al suo mister, Walter Mazzarri.

CONFERENZA DI LORENZO – Questa la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo alla vigilia di Napoli-Inter.

Biglietti esauriti, molti aspettano che si tifa Inter. Cosa dice ai tifosi del Napoli?

Dobbiamo concentrarci su quello che succede dentro in campo e non fuori. Dispiace non avere i tifosi nostri, ma ci seguiranno da Napoli. Faremo di tutto per vincere il trofeo.

Quanto vale la finale?

Trofeo importante perché abbiamo vinto lo scudetto, ma vincerlo potrebbe darci più autostima. Squadra concentrata.

A tre meglio per marcare Lautaro e Thuram?

Al di là del modulo conta come uno lo interpreta. Sembra più difensivo sulla carta, ma ci porta anche con tanti uomini in fase offensiva. L’Inter è una grandissima squadra con una coppia d’attacco che sta facendo veramente. In fase passiva bisogna essere bravi a limitarli e poi mettere in campo le qualità quando avremo le opportunità.

Loro favoriti?

In una finale è sbagliato parlare di favoriti. Si affrontano due squadre di livello, i valori si azzerano. L’Inter sta facendo benissimo, abbiamo visto la gara con Lazio. Ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti e daremo il massimo.

Sentiti Osimhen e Anguissa?

Ci sentiamo con la chat su Whats app, giocheremo per loro.

Ai nuovi giocatori cosa racconti?

Al di là dello scudetto e delle difficoltà, uno cerca di farli ambientare. Parliamo il più possibile per farli ambientare, poi se uno ha fiducia può esprimersi al meglio.