Mazzarri: «Non firmo per il pari! A Napoli l’Inter ha vinto in contropiede»

Conferenza stampa per Mazzarri a Riyad alla vigilia di Napoli-Inter di Supercoppa italiana. Il tecnico ha parlato insieme al suo capitano, Giovanni Di Lorenzo.

CONFERENZA MAZZARRI – Questa la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli-Inter.

Napoli poco conosciuto?

Credo che il Napoli grazie al campionato fatto lo scorso è conosciuto nel mondo. Nella prima esperienza siamo arrivati in Champions e con De Laurentiis è sempre stata nelle coppe, realtà che esiste e tangibile.

Quanto vale per lei?

Spero di alzare il trofeo. Altrimenti sono contento lo stesso, non tutti gli allenatori che partono da zero possono giocarsela. La squadra è la cosa più importante. Sono giovani e bravi, non felice per tutti ripetere una supercoppa. Devono approfittare di questo.

Sorpreso sull’Inter?

Davanti c’era una signora squadra, ma abbiamo visto un’Inter straripante. Bene in tutto e in un campionato così anche le grandi squadre possono avere delle flessioni. Ma affrontiamo una squadra nel suo migliore momento.

Firmi per il pari?

Mai firmo per il pari. Questo gruppo, non ce lo scordiamo, ha vinto lo Scudetto. Andiamoci calmi. All’andata in campionato abbiamo avuto un possesso palla maggiore e abbiamo perso 3-0 in contropiede. Il calcio è materia particolare. Ho dei ragazzi forti, siamo un po’ carenti nell’organico per qualche defezione. Ma ce la giocheremo alla pari.

Situazione infortunati?

Degli acciaccati, dopo la conferenza, faremo il penultimo allenamento. Da capire Demme per la panchina, Olivera sicuro no. Cajuste? Molto probabilmente lo recuperiamo. Zielinski bene fisicamente, ma non so il minutaggio.

Come stanno Traoré e Lindstrom?

Traoré deve fare una mini preparazione perché non sta bene ancora. Lindstrom? Quando uno arriva da un’altra realtà chiaro che uno dà fiducia a chi già c’è. Il ragazzo comunque ha dato buone risposte, motivato e contento. Ovviamente deve crescere, ma pazientare.

Ngonge può giocare?

Disponibile, è in un buon grado di preparazione. Non avrebbe problemi se dovesse essere impiegato. Vedrò se sarò il caso, ma difficile vederlo.