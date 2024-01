Napoli-Inter, Inzaghi valuta due cambi! La probabile formazione – SM

Napoli-Inter andrà in scena domani sera alle 20. In palio la Supercoppa Italiana 23/24. Inzaghi, secondo SportMediaset, valuta due cambi di formazione rispetto al match con la Lazio

DUBBIO – Napoli-Inter, in programma domani sera alle 20 vale il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. Inzaghi, in vista della sfida della finalissima, dovrebbe riproporre l’undici che venerdì sera ha battuto la la Lazio per 3-0. Secondo quanto riferito da SportMediaset però il tecnico, nelle ultime ore, sta valutando due possibili cambi nell’undici: Dumfries si candida per una maglia da titolare al posto di Darmian sulla destra. In mezzo non preoccupano le condizioni di Calhanoglu, uscito acciaccato dal match contro i biancocelesti, ma Inzaghi potrebbe decidere di non rischiare il turco dal 1′. Per il resto pochi dubbi con Thuram e Lautaro Martinez a guidare, ancora una volta, l’attacco. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Inzaghi