De Vrij: «Contento per il gol ma di più per l’Inter! Stare in panchina…»

Stefan De Vrij ha parlato su Sky Sport dopo Inter-Sampdoria, discutendo sul momento della squadra e sul suo personale. Rendimento in risalita per il difensore olandese

FONDAMENTALE − De Vrij spiega il momento dei nerazzurri e la sua rete: «Gol? Importante sbloccare la gara, abbiamo cercato la rete. Non avevamo avuto grandi occasioni, ma importante sbloccare la partita per continuare poi a cercare il secondo. Era da un po’ che non segnano, sono contento personalmente. Contento soprattutto per la squadra, che sta andando meglio rispetto all’inizio. Io cerco di dare il massimo. C’è ancora da migliorare, i risultati sono positivi. Importante continuare a vincere perché siamo ancora indietro. Stare in panchina è una scelta del mister da accettare ma quando mi viene data l’opportunità cerco di dare il massimo come ho sempre fatto. Musica? Certo che mi va suonare il pianoforte lì. Quando volete! Mi fa rilassare la musica».