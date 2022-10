Stankovic: «Sampdoria, non mi è piaciuta una cosa. Inter tanti campioni»

Per Stankovic prima da ex contro l’Inter e la sua Sampdoria ha perso 3-0. L’allenatore si è fermato in conferenza stampa per trovare anche qualche nota lieta.



CONFERENZA STANKOVIC – Questa la conferenza stampa di Dejan Stankovic nel post partita di Inter-Sampdoria.

Cos’è che non le è piaciuto?

Abbiamo fatto una bella dormita, se devo prendere gol preferivo in contropiede, perché stavo recuperando il risultato ed ero alto e coraggioso a pressare. Invece ho preso gol così. Abbiamo lavorato tanto sui calci piazzati, anche prima di questa. L’unica cosa che posso dire ai miei ragazzi è sulla concentrazione, ma siamo vivi. Questa è una squadra che non si è sciolta per l’1-0 e il 2-0. Mi dispiace tanto per il secondo gol, sei 1-0 e devi andare all’intervallo così. Abbiamo alzato l’intensità, che ci mancava nelle partite prima, pian piano stiamo migliorando la forza mentale che ci servirà.

Stankovic, come vede l’Inter in questo campionato?

Abbiamo giocato con una squadra che sta lottando per lo scudetto. La vedo lì con Napoli e Milan, hanno passato un periodo difficile perché sono bravi, con campioni e tanta qualità. Lottiamo per obiettivi diversi, ma l’atteggiamento mi è piaciuto. Anche il coraggio, l’intensità e la voglia di cercare giocate che prima non provavamo. Potevamo segnare un gol, magari l’avremmo meritato. Le scelte sono alla base della partita, anche il ragazzo che è entrato giovane (Montevago, ndr). Con Quagliarella infortunato e Caputo che non stava benissimo giusto dare un’opportunità a un ragazzo della Primavera che ha fatto il debutto: gli faccio i complimenti.

In giocatori come Djuricic e Gabbiadini cosa possono dare di più.

Io non mi prendo coi giocatori. Tu hai fatto la tua analisi, è giusta ma io mi prendo il bicchiere mezzo pieno. Guardo dall’altra parte, sono qua da venti e passa giorni sempre con questi ragazzi: io dico che c’è miglioramento, anche su quei punti che hai notato te. Siamo lontani da quelli che dobbiamo essere, ma io ci credo. Non mi abbatto, da stasera porto un paio di certezze e lo so dove siamo mancati. Per me è troppo facile dirlo, e non voglio dirlo: aspettiamo, io ci credo. Questi ragazzi sono vivi, stanno crescendo, non mi abbatto e cerco di trasmettere la positività. So per cosa stiamo lottando e per lotta l’Inter: c’è una bella differenza, però su certi punti adesso lo accettiamo. Abbiamo accettato l’uno contro uno con i quinti, Amione e Bereszynski hanno fatto il loro. Djuricic con Calhanoglu ha lottato e dato il suo.