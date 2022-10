Inzaghi: «Inter, dobbiamo continuare a correre! Ora posso scegliere»

Inzaghi si è fermato nella postazione di Inter TV dopo il bel 3-0 alla Sampdoria. L’allenatore ha ottenuto stasera la quarta vittoria consecutiva in Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è soddisfatto per l’applicazione dell’Inter nel 3-0 alla Sampdoria: «Sono contento della prestazione, quarantotto ore fa eravamo in campo con una partita importantissima a livello di Champions League. La squadra ha recuperato bene, è stata bene in campo e ha vinto una partita contro una squadra che correva: sono contento. Nicolò Barella sempre più goleador? Sono contento per Nicolò ma per tutti, sarebbe riduttivo parlare di un singolo in questo momento. Delle ultime sette ne abbiamo vinte sei e pareggiato a Barcellona: benissimo, ma dobbiamo continuare a correre come stanno facendo le altre. Un nuovo gol dalla panchina? Sono contento anche per Joaquin Correa, ha fatto un gran gol e una grande azione. Mercoledì ha fatto gol Romelu Lukaku, adesso aspettiamo Marcelo Brozovic che spero di portare in panchina domenica a Torino. Di volta in volta sceglierò la squadra per giocare».

DATA CONTINUITÀ – Inzaghi risponde a una domanda sulla capacità di gestire la partita in fase di non possesso: «La squadra in questo momento sta bene, ha autostima ed è determinata. Si aiutano e stanno bene, veniamo da sei vittorie e un pareggio. Stiamo facendo bene ma dobbiamo guardare avanti».