De Vrij: «Avanti su questa strada. Su Thuram vi dico una cosa»

Nel corso del post-partita di Inter-Salernitana, Stefan De Vrij ha commentato la vittoria dei nerazzurri in zona mista in collegamento con gli studi di “A Tutto Campo” su Rai 2. Qualche parola anche su Thuram

CONTINUARE – Al termine della vittoria contro la Salernitana, Stefan De Vrij ha parlato dei tre punti in casa Inter su Rai 2. Queste le parole del difensore olandese: «Stiamo andando molto bene, anche oggi dall’inizio abbiamo fatto capire che volevamo vincere. Dobbiamo continuare così, giocare in questa maniera e migliorare. Credo che questa Inter abbia fatto un bellissimo percorso negli ultimi anni, ci siamo sempre migliorati. Ognuno sa cosa deve fare, anche da giocatore è bellissimo far parte di questa squadra. Thuram a questi livelli? L’ho incontrato da avversario, sapevo già della sua forza. Le sue qualità si vedevano, è un attaccante completo. Ci dà una grandissima mano. Spogliatoio? Anche questo sicuramente aiuta tanto per fare bene in campo, si vede che ci divertiamo. Ognuno fa un passo in più per il compagno, la magia di questa squadra credo sia cresciuta man mano. Atletico Madrid? Inizialmente come l’anno scorso dobbiamo pensare a questo turno, l’Atletico Madrid è una squadra difficile con giocatori fortissimi».