Inter-Salernitana (4-0), le pagelle: Carlos Augusto una saetta. Poi carrellata di 7 − CdS

Inter-Salernitana è terminata 4-0. Partita senza storia a San Siro con una squadra di Inzaghi disarmante. Le pagelle indicano lo strapotere nerazzurro. Super Carlos Augusto.

PAGELLE − Inter-Salernitana 4-0 e Atletico Madrid avvisato. I nerazzurri dominano nell’anticipo della venticinquesima giornata tramortendo con quattro reti e con una prestazione monstre gli ultimi in classifica. Le pagelle evidenziano la grandissime prova dei padroni di casa. Il migliore Carlos Augusto, che si becca un meritato 7,5. Fa praticamente due assist: il primo a Thuram e il secondo su fallo laterale a Lautaro Martinez. E’ imprendibile a sinistra, una saetta. Poi carrellata di 7 per tanti giocatori dell’Inter: Bastoni, Dumfries (gol), Barella, Mkhitaryan, Thuram e Lautaro Martinez. Piccola nota di merito anche per i subentrati: in gol Arnautovic che si prende un 6,5; sufficienza per Klaassen, Asllani e Sanchez. Senza voto Buchanan, che ha finalmente esordito con la maglia dell’Inter. Sufficienza anche per Sommer, spettatore non pagante. Mentre un doppio 6,5 di pura serenità per Pavard e de Vrij. Inzaghi non cambia tanto e fa bene: 7,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona