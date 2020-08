De Jong: “Partita molto forte, ma abbiamo vinto! Contento per i due gol”

Condividi questo articolo

Luuk de Jong, autore di una doppietta nella finale di Europa League tra Siviglia e Inter, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club al termine del match. Di seguito le sue dichiarazioni

PARTITA FORTE – Luuk de Jong è molto soddisfatto dopo l’ennesimo trionfo del Siviglia in Europa League: «È incredibile. È stata una partita molto forte ma alla fine abbiamo vinto ed è molto importante. Spero di fare più gol nella prossima stagione, ma l’importante è farli. Non chi li fa. Oggi ne ho fatti due e per me va molto bene, ma è fantastico soprattutto per la squadra. Siamo stati tutti fortissimi e abbiamo vinto la coppa. Quando un altro giocatore segna il gol è lo stesso. La chiave è ottenere il titolo ed è qualcosa di incredibile per i giocatori del Siviglia».