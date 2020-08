Monchi: “Vincere l’Europa League non è facile! I giocatori dell’Inter…”

Monchi ha parlato ai canali ufficiali del Siviglia dopo il trionfo in finale di Europa League contro l’Inter. Il direttore sportivo del club andaluso sottolinea la difficoltà di vincere un trofeo del genere. Di seguito le sue dichiarazioni

TROFEO PRESTIGIOSO – Monchi dopo il trionfo del Siviglia in finale di Europa League contro l’Inter si dice orgoglioso e sottolinea la difficoltà di vincere un trofeo così prestigioso: «Sono orgoglioso dello spogliatoio, di come hanno affrontato la partita dall’inizio. Era molto difficile per noi non vincere visto il grado di unione. Tutti sono andati nella stessa direzione. Ci si domanda sempre se questa competizione è una competizione secondaria, come sono i rivali… guardate ora cosa dicono. All’Inter erano tristi perché vincere l’Europa League non è facile, quello che abbiamo fatto è stato molto difficile, battendo squadre con budget maggiori».