Darmian: «Tre punti che regalano autostima! Imparato dagli errori»

L’Inter ha espugnato il Gewiss Stadium battendo l’Atalanta per 1-2. Darmian, che si è procurato il rigore dello 0-1, ha parlato così nel post partita di Sky Sport

AUTOSTIMA – Questa l’analisi di Darmian: «Sapevamo che non era facile contro un avversario molto difficile. Qui a Bergamo riusciranno a portar via punti, noi siamo stati bravi a soffrire in alcuni momenti. Tre punti importantissimi per il nostro campionato. Tre punti che regalano tanta consapevolezza, autostima. Sappiamo che in questo inizio abbiamo lasciato punti in casa con Bologna e Sassuolo, però abbiamo sempre cercato di pensare partita per partita. Anche oggi eravamo attenti e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Non so se è scattato qualcosa, abbiamo imparato dagli errori dello scorso anno in cui in campionato abbiamo perso tante partite, magari alcune immeritatamente, ma quando perdi i punti nell’Inter non va bene. Quest’anno siamo partiti nel migliore dei modi, il percorso in Champions ci ha dato consapevolezza anche in questo inizio di stagione. Gruppo? Alla base di tutto deve esserci un gruppo forte e solido. Stiamo bene assieme e ci divertiamo, questo aiuta. Lo dimostriamo e viene trasmesso in campo»