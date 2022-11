Danilo avvisa: «Inter? Rispetto, ma quest’anno sarà diverso! Juventus…»

Danilo ha parlato degli obiettivi della Juventus e dell’imminente sfida all’Inter nel corso del format “1vs1” di DAZN. Di seguito le sue parole

OBIETTIVI – Danilo su DAZN fissa gli obiettivi stagionali della Juventus, dopo la cocente eliminazione ai gironi di Champions League: «Siamo a dieci punti dal primo posto, che è quello a cui dobbiamo puntare. Non siamo in un buon momento, la Juventus deve sempre vincere ed essere prima. Ma abbiamo la capacità di guardare oltre, possiamo guardare lassù perché è un obiettivo che si può raggiungere con l’atteggiamento visto nelle ultime partite e lasciando da parte quello che dicono attorno alla squadra. Vittoria col Lecce? Dimostrazione di forza. Nel calcio, come nella vita, ci sono i momenti brutti. L’importante però è la voglia di rialzarsi: al di là della vittoria l’atteggiamento era quello giusto. Questa squadra non permette risultati come quelli che arrivavano. Ognuno di noi ha alzato il livello di attenzione e di lasciare qualcosa in più in campo. Nessun patto fra di noi, lo abbiamo capito solo guardandoci negli occhi».

SFIDA – Danilo ripensa alla sfida dello scorso campionato persa in casa contro l’Inter: «Io giocando alla Juventus non riesco a dire che dopo aver perso è stata una delle migliori. Abbiamo giocato bene ma non abbiamo vinto e quello è più importante. Loro hanno segnato, noi no. Per noi erano tre punti importantissimi: per come sono andate le cose poi ci ha tolto fiducia e di spinta che c’era. Non è facile dopo rilassarsi. Credo che quest’anno le cose possono andare diversamente, anche con tanto rispetto per loro penso che noi stiamo tornando ad avere l’atteggiamento giusto e fare le cose bene e stare sempre in partita. E questo è fondamentale in certe partite».