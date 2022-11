Dzeko, rinnovo con l’Inter non impossibile! Ma con ingaggio ritoccato – CdS

Edin Dzeko continua a stupire tutti grazie alle sue prestazioni e soprattutto i suoi gol, sempre più decisivi e importanti, soprattutto in Europa. Il bosniaco punta forte alla vittoria dello scudetto (vedi QUI), ma il Corriere dello Sport questa mattina in edicola apre anche a un possibile rinnovo con l’Inter.

NON IMPOSSIBILE – Edin Dzeko ha anche un altro obiettivo oltre lo scudetto, cioè convincere il club nerazzurro a offrirgli un altro anno di contratto. Di questo passo non sarà impossibile, anzi. In questa stagione il bosniaco sta dimostrando di essere un’alternativa più che valida a Romelu Lukaku, che fin qui non si è ancora visto a causa dei suoi due infortuni. La scorsa estate sembrava una prospettiva impossibile. Dopo questi primi mesi, invece, lo scenario è cambiato. Dzeko ha dimostrato di essere ancora un fattore. Il tutto, ovviamente, con un ingaggio più o meno dimezzato rispetto gli attuali 5,5 milioni che percepirà quest’anno. Ma è ancora presto per parlarne.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno