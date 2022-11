Fagioli incanta contro il PSG e punta deciso l’Inter! Allegri deciso – TS

Nicolò Fagioli è il protagonista dell’ultima ora in casa Juventus. Il centrocampista ha deciso la sfida col Lecce e, secondo Tuttosport, ha incantato contro il PSG. Ora Allegri punta sul centrocampista contro l’Inter

OBIETTIVO – Nicolò Fagioli sta vivendo un momento magico. Prima il gol vittoria al Via del Mare contro il Lecce, poi l’ottima prestazione in Champions League contro il PSG. Due “indizi” sulla bravura del calciatore con Allegri che spera, secondo Tuttosport, possano diventare tre proprio in occasione della sfida all’Inter in programma domenica. Secondo il quotidiano infatti, vista la forma del centrocampista appare difficile pensare che il tecnico bianconero possa rinunciare al “canterano” nell’11 titolare contro i nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso