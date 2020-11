Conte: “I ragazzi non sono stupidi. Champions League dà convinzione”

Conte ha parlato in conferenza al termine di Real Madrid-Inter 3-2. Ecco le risposte del tecnico ai giornalisti presenti a Valdebebas dopo la sconfitta nella terza giornata del Gruppo B di Champions League.

L’Inter si è bloccata?

No, assolutamente, perché questo è un processo di crescita nostro. Penso che l’anno scorso abbiamo fatto delle cose veramente importanti, in tanti momenti in cui eravamo in grandissima difficoltà. Quest’anno il processo di crescita sta continuando, nella mentalità, nella voglia, nella determinazione di fare la partita. Io penso che queste tre partite di Champions League ci devono dare la convinzione assoluta che stiamo facendo comunque dei miglioramenti importanti. La squadra si gioca le partite con il piglio della grande squadra: venire a Madrid e giocarsi una partita in questa maniera, dichiarata una finale dal Real Madrid e sappiamo benissimo che le finali di Champions League difficilmente le sbaglia, dimostra uno step di crescita. I ragazzi non sono stupidi: vedono quello che facciamo, che produciamo e che stiamo creando. Sicuramente c’è grande convinzione e c’è grande fiducia: la strada è questa, penso che i risultati sinceramente ci stiano penalizzando in maniera importante in campionato e in Champions League. Però la strada secondo me è questa, dobbiamo continuare in questa maniera. Sono molto più soddisfatto oggi di quello che ero l’anno scorso, dopo le tre partite giocate contro lo Slavia Praga, il Borussia Dortmund e il Barcellona.