Ferri: “Inter spreca tanto, ma ciò che balza all’occhio è altro. La difesa…”

Riccardo Ferri

L’Inter ha perso sul campo del Real Madrid, nella sfida valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Riccardo Ferri – ospite negli studi di Mediaset – commenta la prestazione nerazzurra.

GOL PESANTI – L’Inter continua a creare tanto e sfruttare poco. Secondo Riccardo Ferri, però, ciò che balza all’occhio è altro: «Questa è un’Inter che somiglia molto a quella del campionato, che ha questo atteggiamento offensivo, crea molte occasioni ma spreca. Però, ciò che balza all’occhio in questo momento, è che i gol che sta prendendo sono tanti e pesano molto sull’economia di questa stagione. Troppi errori di posizionamento della difesa, questi gol stanno pesando molto sull’Inter della metà campo in su che comunque è molto produttiva. Anche il come subisci i gol è significativo, perché ci sono gol in cui dai il merito all’avversario che è stato più bravo di te e altri che nascono da un posizionamento sbagliato».