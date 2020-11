FOTO – Vidal: “Sconfitta che fa male. Restano 3 finali!”

Vidal

Arturo Vidal è profondamente deluso al termine di Real Madrid-Inter, finita 3-2. Ma il cileno è sicuro che i nerazzurri riusciranno a passare il girone.

CARICA – Arturo Vidal è al tempo stesso abbattuto ma anche già carico per il prossimo round di Champions League. L’Inter ha raccolto solo 2 punti nelle tre gare d’andata, ma il bicchiere non è così vuoto. Le squadre del gruppo B, infatti, si trovano in un limbo di 3 punti (in testa il Borussia Monchengladbach a 5). Ecco perché il guerriero cileno confida fortemente che, alla fine, gli uomini di Antonio Conte riusciranno nell’obiettivo: accedere agli ottavi di finale. Queste le parole di Vidal, affidate ad un post Instagram a fine partita: “Una triste sconfitta 😡, che fa molto male. Ma sono sicuro che con molta fiducia e fede riusciremo a ribaltare la situazione, ci restano ancora 3 finali!!!💪🏽💪🏽 Sempre forza @inter 🖤💙💪🏽🔥👑😉“.