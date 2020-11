Conte: “Maradona ha fatto la storia. Inter-Real Madrid? Capiamo una cosa”

Condividi questo articolo

Conte dopo Inter-Real Madrid terminata 0-2 a favore degli spagnoli, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona e ha analizzato la partita.

GRANDE SCOMPARSA – Conte dopo Inter-Real Madrid terminata 0-2, ai microfoni di Sky ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona: «Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio e rimarrà per sempre nella memoria di tutti. Parliamo di poesia, un calciatore che ho avuto il piacere anche di giocarci contro e di marcarlo. Fatico a pensare che non ci sia più e in età anche molto giovane. Mi dispiace tanto per la scomparsa».

CONTRO IL REAL – Conte analizza la partita persa in Champions League: «Di base è difficile giocare importanti come il Real Madrid, se poi andiamo sotto di un gol e giochiamo in dieci diventa una montagna difficile da scalare. Penso che si sia vista la differenza tra noi e loro. Questo non ci deve abbattere, ci deve far capire che c’è una strada da percorrere. Una strada dove bisogna essere vogliosi, umili e capire in che zona ci si trova. C’è stato grande impegno da parte di tutta la squadra».

IN ATTACCO – Conte conclude rispondendo a una domanda legata al numero di gol segnati dall’attacco nerazzurro: «Poco prolifica in attacco? Non penso, segniamo e segniamo anche tanto. Subiamo anche tanti gol. Per il resto penso che la partita si è messa subito in salita. È stato difficile cercare di rimettersi in gioco per via di un espulsione dovuta a un eccesso di proteste. La situazione è questa e ne prendiamo atto. ».