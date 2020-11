Zidane: “Contento per i miei giocatori. Inter? Mi dispiace per loro”

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio di Inter-Real Madrid, match terminato 0-2

DELUSIONE – Il Real Madrid passeggia a San Siro e batte 0-2 l’Inter. Zinedine Zidane ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «Abbiamo preparato bene la partita. Sapevamo che sarebbe stata difficile e lo è stata, ma abbiamo giocato con carattere e personalità. Abbiamo fatto la partita giusta, sono contento per i giocatori. Sono sempre criticati quando facciamo partite un po’ così, ma è il calcio che è così. Non puoi sempre vincere ma l’importante è dare tutto in campo e oggi l’abbiamo fatto. Certo che vogliamo continuità, ma non si può sempre giocare bene e non si può sempre vincere. Abbiamo giocato benissimo durante la gara d’andata e fatto 75 mimuti benissimo, poi abbiamo preso un gol ed è successo un disastro. Il calcio è così. Dispiace per l’Inter perché all’andata avevano fatto una bella partita. La morte di Maradona? Notizia triste. Triste per la famiglia. Non solo il calcio, tutto il mondo adorava a Maradona, quello che aveva fatto in campo ce l’ho sempre in testa. Nel 1986 avevo 14 anni e quello che faceva in campo lo vedevo sempre».