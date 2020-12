Conte: “Bravi i ragazzi a crederci fino alla fine. Difesa a 4? Vi spiego”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Cagliari-Inter, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 1-3. Di seguito le sue dichiarazioni

ATTEGGIAMENTO – Queste le parole di Antonio Conte: «Lo svantaggio non era giusto. L’approccio alla gara era stato ottimo, avevamo creato tantissime occasioni che solo Cragno, che è stato il migliore, ci ha impedito di fare gol. È inevitabile che, dopo che crei tanto senza concretizzare, e subisci gol al primo tiro, possa subentrare un po’ di nervosismo. Sono stati i ragazzi a crederci fino alla fine, non ci siamo mai accontentati. Abbiamo sempre pensato di far gol e di trovare la vittoria. Piano B? Per tutti consiste nell’avere la possibilità di intervenire dalla panchina in maniera importante. A volte lo puoi fare se chi siede in panchina è in buone condizioni. Vista la totale sinergia con la proprietà ed i dirigenti, cercheremo di ottimizzare il tutto».

DIFESA – Conte parla a proposito del passaggio alla difesa a 4: «Passaggio alla difesa a 4? Mossa vincente, è stata anche fortunata. Sull’1-0 abbiamo preso delle ripartenze che potevano costarci caro. Era una necessità di avere la possibilità di giocare con Sanchez, Lautaro e Lukaku. Tante volte lo facciamo con tre difensori, questa volta, con Sensi in campo, ho preferito togliere un difensore centrale ed abbassare un esterno e passare alla difesa a 4 con Hakimi. Anche se con Achraf è relativo, lui è un esterno a tutta fascia. È difficile pensare di giocare a 4 con lui, da il meglio con la difesa a 3. Rimonte? Vuol dire che i giocatori hanno voglia di ribaltare una situazione negativa fino alla fine».