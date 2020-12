Sensi suona la carica dopo Cagliari-Inter: “In piedi e lotta!”

Stefano Sensi Inter

Stefano Sensi, entrato al 58′ di Cagliari-Inter (vedi articolo), ha voluto mandare il suo messaggio per celebrare la vittoria in rimonta di quest’oggi. Grintose le parole del centrocampista nerazzurro.

L’IMPORTANZA DI LOTTARE – Suona la carica Stefano Sensi, dopo la (circa) mezz’ora giocata oggi in Cagliari-Inter. La vittoria in rimonta ha ispirato il messaggio lasciato dal centrocampista sul suo profilo “Instagram” ufficiale, che suona molto grintoso: “Stai in piedi e combatti!”. Insomma, poche parole, ma che di certo fanno capire tutta la voglia non solo della squadra di dare subito una risposta dopo la brutta figura fatta in Champions League, ma anche quella del giocatore stesso di lasciarsi definitivamente alle spalle i numerosi problemi fisici.