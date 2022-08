Colombo avvisa l’Inter: «Per loro non sarà facile davanti alla nostra bolgia!»

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce, su Sportitalia ha presentato il match di sabato contro l’Inter. Di seguito un estratto dell’intervista.

DAVANTI LA BOLGIA – Lorenzo Colombo avvisa l’Inter prima dell’esordio in Serie A contro i nerazzurri: «Al Via del Mare arriva una squadra, l’Inter, che vuole vincere il campionato e ha fame, ma anche noi ne abbiamo tantissima. È il nostro obiettivo e vogliamo dimostrare chi siamo, quindi non sarà una partita facile per loro davanti alla bolgia dei nostri tifosi, il nostro dodicesimo uomo in campo».

Fonte: Sportitalia