Castro: “Girone equilibratissimo, sarà serata di calcio fantastica”

Condividi questo articolo

Luis Castro Shakhtar Donetsk

Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, partita in cui i nerazzurri si giocano tutte le residue possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League

UNA SERATA DI CALCIO – Castro è entusiasta di questo ultimo turno: «Siamo qui perché possa essere una notte bellissima. Non ci aspettavamo che potesse esserci un gruppo così equlibrato, i risultati sono stati una continua stasera. Ora siamo qui per la partita di stasera e per tutti sarà decisiva per il passaggio del turno. Tutte hanno ancora la possibilità di qualificarsi, tutte queste squadre hanno disputato ottime partite, ora tutte possono qualificarsi e sarà una serata di calcio fantastica».

IL SEGRETO DELLO SHAKHTAR – Castro spiega i risultati altanelanti della sua squadra: «Non siamo riusciti a sfruttare gli spazi del Borussia e ad occupare al meglio quelli del Real Madrid. Il calcio è un tentativo costante di rubare spazi all’avversario, una costante da cui dipende buona parte del risultato».