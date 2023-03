Calhanoglu: «Inter, siamo pronti. Porto forte, noi abbiamo nostro cammino»

Per Calhanoglu intervista della vigilia a Sky Sport. A poco meno di ventiquattro ore da Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il centrocampista turco mostra la convinzione che la squadra di Inzaghi sia pronta per l’appuntamento.

CONQUISTARE L’OBIETTIVO – Hakan Calhanoglu vuole ottenere i quarti di finale da Porto-Inter: «In Champions League vogliamo continuare, sicuramente. Lo sappiamo domani cosa si aspetta qua, contro il Porto che è un avversario molto buono e molto forte con giocatori di qualità. Però noi abbiamo il nostro cammino in Champions League: vogliamo continuare a giocare come fatto sempre. Ho visto la squadra molto bene dopo La Spezia, siamo pronti per domani e non vediamo l’ora. Sarà un’atmosfera diversa questa partita, sicuramente, rispetto a quella che abbiamo giocato a San Siro. Però come ho detto prima siamo pronti e siamo carichi: noi vogliamo passare ai quarti».