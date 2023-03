Correa a disposizione per Porto-Inter: doppio rientro per Inzaghi

C’è anche Correa a disposizione di Inzaghi per Porto-Inter. L’argentino, reduce dall’ennesimo infortunio, non è peraltro l’unico recupero rispetto a La Spezia venerdì.

DI RIENTRO – Riecco Joaquin Correa. Non gioca dal 28 dicembre, gli ultimi quattordici minuti contro la Cremonese. Poi il 6 febbraio esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. A un mese e mezzo di distanza dall’ultima presenza è di nuovo fra i convocati per Porto-Inter. Lo ha annunciato poco fa Simone Inzaghi, nella conferenza stampa di vigilia dall’Estadio do Dragao (vedi articolo). Per Correa possibile un impiego a gara in corso, di certo non da titolare. Arrivato ad agosto 2021 dalla Lazio, si è fin qui rivelato un clamoroso flop. Dopo i sei gol nella scorsa stagione (tre doppiette) ora è a quota tre gol (ininfluenti) in venticinque presenze, l’ultimo alla Sampdoria il 29 ottobre.

L’ALTRO RIENTRO – La buona notizia dalla conferenza di Inzaghi prima di Porto-Inter, come già noto dalla rifinitura di stamattina, è la presenza di Milan Skriniar. Per lui da valutare le condizioni domani, per capire se giocherà titolare oppure andrà in panchina. Nel secondo caso probabile l’inserimento di Matteo Darmian terzo centrale, con Denzel Dumfries a tutta fascia sulla destra. Inzaghi, in aggiunta, ha detto di avere diversi dubbi di formazione e di non avere neanche scelto chi fra Edin Dzeko, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez giocherà in attacco. Ai rientri di Correa e Skriniar si contrappone l’assenza di Robin Gosens, il cui infortunio gli farà saltare Porto-Inter e la Juventus (vedi articolo).