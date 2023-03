Inzaghi: «Inter, grande possibilità! Skriniar è qua ma da valutare»

Per Inzaghi il giro di interviste della vigilia di Porto-Inter prosegue con quella a Sport Mediaset. L’allenatore prova a dare una spiegazione di quanto accaduto venerdì a La Spezia e aggiorna sulle condizioni di Skriniar, tornato a disposizione alla pari di Correa (vedi articolo).

MOMENTO CHIAVE – Simone Inzaghi non ritiene che Porto-Inter sia la sfida principale della sua gestione nerazzurra: «Partita importante, ma come ne abbiamo giocate tante. Chiaramente questa ci dà una grande possibilità: arrivare nelle prime otto, quindi ci siamo preparati nel migliore dei modi. Mio momento più difficile da quando sono all’Inter? No, non è un problema. Sono abituato da tanto tempo, quindi fa parte del nostro mestiere. Poi penso che il nostro pensiero e la mia idea sia sulla partita di domani, dove cercheremo di fare del nostro meglio».

UP AND DOWN – Inzaghi si sofferma sugli alti e bassi dell’Inter in questo suo anno e mezzo in panchina: «L’ultima partita chiaramente ha fatto parlare tanto, però partite come quella di venerdì sono difficili da vedere per quello che si è fatto in campo. Coi ragazzi abbiamo analizzato e visto cos’è andato, però sull’impegno non ho nulla da dire alla squadra».

I RIENTRI – Inzaghi anticipa i temi di Porto-Inter, dopo l’1-0 dell’andata tre settimane fa come minimo vantaggio: «Sarà una partita da fare con tantissima intensità e con tantissima testa. Sappiamo che giocheremo con una squadra che ha i nostri obiettivi, in uno stadio fra i più caldi d’Europa: dovremo fare una grande partita. Chi rientra? Milan Skriniar è qua, è rimasto fuori due settimane e mezzo ma oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo. Sarà da valutare come altri, purtroppo abbiamo perso Robin Gosens che tornerà dopo la sosta. Al di là degli infortuni, che ci possono essere, dobbiamo essere più bravi di questo».