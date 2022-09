Calhanoglu: «Inter ha mentalità forte, tutti carichi! Un errore da non fare»

Calhanoglu ha parlato alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, match che andrà in scena domani a San Siro alle ore 21.00, valevole per la prima giornata del Girone C di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista turco ai microfoni di Sky Sport (QUI le dichiarazioni di Inzaghi)

RICOMINCIARE – Hakan Calhanoglu parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Inter-Bayern Monaco: «Sicuramente dopo il derby è stato doloroso, perdere un derby così dove abbiamo dominato i primi 20’/25′. Poi abbiamo fatto da soli degli errori e abbiamo perso. Però abbiamo già analizzato tutto e si ricomincia subito perché ci aspetta una gara contro una squadra forte, ha qualità, è dinamica. Siamo pronti per domani».

PRONTI – Calhanoglu prova a guardare al Bayern Monaco nella maniera più positiva possibile: «Come si fa a far sbagliare la terza partita di fila al Bayern Monaco? Il calcio è così, si fanno anche altri errori. Si vince, si perde e si pareggia ma l’importante è stare sempre lì, essere motivati perché ci sono sempre alte partite da affrontare. Noi ci siamo e dopo l’ultima gara contro il Milan siamo pronti. Già domani sarà Champions League che è sempre un altro livello».

TESTA ALTA – Calhanoglu parla poi dello scatto mentale da fare necessariamente dopo la sconfitta nel derby: «Come la stiamo preparando mentalmente? Una squadra forte come la nostra si rialza subito perché abbiamo una mentalità forte, siamo sempre carichi, è stata dolorosa la partita contro il Milan ma abbiamo già dominato con Real Madrid e Liverpool lo scorso anno perdendo con piccoli errori. Domani vogliamo vincere la partita e non fare gli stessi errori. Domani dobbiamo essere uniti in campo, quello che serve secondo me. Ho visto i miei compagni carichi, hanno rialzato subito la testa. Dobbiamo fare così, non possiamo fare diversamente perché se tieni la testa bassa continui ad essere negativo. Dobbiamo rimanere positivi e guardare in avanti».