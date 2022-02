Calhanoglu: «Col Sassuolo stavamo male. Un po’ stanco, periodo strano»

Anche Calhanoglu ha parlato a Inter TV dopo il terrificante 0-0 contro il Genoa. Per il giocatore turco, inevitabilmente, tanto rammarico per un’altra occasione persa.

CHE SPRECO – Hakan Calhanoglu è per forza di cose deluso dopo Genoa-Inter: «Sapevamo che oggi era una partita difficile, contro il Genoa che ha un nuovo allenatore, una nuova spinta e fa un gioco aggressivo sulla seconda palla. Abbiamo perso tante occasioni, mancava solo il gol che dovevamo fare. È un periodo strano ma dobbiamo stare tranquilli, perché ci sono tante altre partite che arrivano. Mi sento molto bene, sicuramente un po’ stanco perché in questi mesi ho fatto allenamento duro con partite pesanti contro Milan, Napoli e Liverpool. Un mese pesante, col Sassuolo abbiamo perso una partita in casa che stavamo male e ora dobbiamo ritrovare il gol. Il derby? Dobbiamo lasciarci alle spalle questo mese, dobbiamo recuperare bene contro il Milan che c’è una partita molto importante martedì».