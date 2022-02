Calhanoglu: «Oggi non era facile. Pareggio Milan? Meno male»

Hakan Calhanoglu ha parlato dopo il fischio finale di Genoa-Inter, terminata 0-0. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

EPISODIO SFAVOREVOLE – Hakan Calhanoglu commenta con amarezza il pareggio in Genoa-Inter. E rimpiange la traversa colpita da Danilo D’Ambrosio: «Non era facile oggi, lo sapevamo. In queste partite dobbiamo stare attenti, hanno giocato sempre la palla lunga. Conoscevo già il loro allenatore, sapevo come gioca. Abbiamo avuto tante occasioni, preso una traversa. Se facevamo quel gol, magari cambiava la partita».

OCCASIONE PERSO – Calhanoglu gioisce per il pareggio del Milan contro l’Udinese, sebbene questo aumenti i rimpianti per l’Inter: «Questo mese non era facile contro Napoli, Liverpool, Milan. Erano partite pesanti in pochi giorni. Dobbiamo stare tranquilli, con l’atteggiamento giusto. Ci sono altre partite: meno male che il Milan oggi ha pareggiato. Anche loro sono in un periodo non buono. Io credo nel nostro lavoro, sempre».

PERIODO TOSTO – Il trend non felice dell’Inter è sicuramente legato al calendario. E Calhanoglu ci tiene a ricordare il mese di ferro che si avvicina alla conclusione: «Tutte le partite sono difficili. Tutti le preparano bene contro di noi, qua a Genova non è facile. Dobbiamo stare tranquilli, con l’atteggiamento giusto. Ci sono altre partite che dobbiamo fare, poi vedremo. Il derby di martedì? Adesso dobbiamo recuperare bene».

SERVE RIPOSO – Anche Calhanoglu non nasconde le difficoltà fisiche della squadra. Ma al tempo stesso guarda avanti: «C’è un po’ di stanchezza, però è normale. Mentalmente non è facile giocare ogni tre giorni, erano partite pesanti. Noi abbiamo fatto il massimo, è normale che fisicamente siamo un po’ stanchi. Adesso non c’è tempo per parlare di queste cose, dobbiamo fare punti per stare su».