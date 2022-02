Top e Flop di Genoa-Inter: Sanchez leone solo a parole! Altri 3 deludenti

Genoa-Inter si è chiusa sul risultato di 0-0 (vedi report). I nerazzurri di Inzaghi non riescono a rialzare la testa dopo la sconfitta con il Sassuolo, mostrando ancora una volta poca lucidità, sia fisica che mentale, e un gioco piuttosto sterile. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: NESSUNO

STERILI – Anche Genoa-Inter, così come Inter-Sassuolo (vedi articolo), si chiude senza migliori. Da apprezzare l’atteggiamento di Edin Dzeko che per 95 minuti si è sbattuto anche oltre il normale e Lautaro Martinez, subentrato fin troppo tardi nel secondo tempo e comunque molto più pericoloso di Alexis Sanchez. In ogni caso nessuno dei due merita lo scettro del migliore e tantomeno i compagni di squadra. Deludenti e vuoti.

I FLOP DELL’INTER: BARELLA MALE ANCHE NEL SUO RUOLO, CALHANOGLU SI VEDE E SI NOTA POCO, SANCHEZ SI INGABBIA DA SOLO, VIDAL MEGLIO IN PANCHINA

NICOLÒ BARELLA – Con il Sassuolo aveva l’attenuante del ruolo non suo, in Genoa-Inter no e quindi la prestazione è da bocciare doppiamente. Prova il tiro un paio di volte ma il risultato è a dir poco deludente. Sembra mancare la testa e la tranquillità più che corsa e atletismo. Da ritrovare.

HAKAN CALHANOGLU – Partita senza né arte né parte. Prova a portare in vantaggio l’Inter una volta nel primo tempo e un’altra nel secondo ma sempre con poca convinzione. Non alza mai il livello e lo si nota davvero poco.

ALEXIS SANCHEZ – Meno parole e più fatti, sarebbe il caso. Il cileno, dopo una parte di stagione in cui si è rivelato spesso decisivo, è tornato in gabbia. Solo che la gabbia se l’è costruita da solo. Con il Genoa si fa fatica a ricordare una giocata buona o utile, non è mai pericoloso sotto porta e non crea nulla di concreto. Leone solo su Instagram.

ARTURO VIDAL – Gioca poco più di 20 minuti e sono più le palle perse che quelle utili alla causa. Entra in ciabatte e senza alcuna voglia di far bene. Quando è così meglio lasciarlo in panchina.

