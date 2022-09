Bijol: «Udinese migliore, vittoria non casuale! Contento per il gol»

Bijol, autore del gol del 2-1, ha parlato al termine di Udinese-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Udinese Tv

COMPLIMENTI – Queste le parole di Bijol: «Sono molto felice. Sono stato sfortunato con gli infortuni ad inizio di stagione, abbiamo iniziato bene la stagione e dobbiamo continuare così. Sono molto felice della performance mostrata oggi e di poter ripagare la fiducia dell’allenatore e della squadra. Il gol? Non ho pensato molto, ero solo molto contento. Ma prima del corner ho detto a me stesso che dovevo dare tutto per segnare, visto che erano i minuti finali. Grandi sensazioni segnare nei minuti finali, una bella vittoria per noi. Primo posto? Questa squadra ha mostrato tanta qualità, siamo stati la squadra migliore in campo, non una vittoria casuale. Dobbiamo continuare così e vedere dove ci porta. Postiamo stare in alto in classifica».