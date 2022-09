Marino: «L’Udinese si è atteggiata per vincere! Inter aggredita dovunque»

Pierpaolo Marino, a Udinese Tv, ha parlato della vittoria dell’Udinese contro l’Inter 3-1. Il DT friulano esalta la prestazione asfissiante dei ragazzi di Sottil

NO CASO − Marino soddisfatto per la grande vittoria dell’Udinese: «La reazione al gol su punizione è stata importante. Colpo da campione di Barella. Reazione furiosa, mi viene da pensare: segna il Monza e vinciamo, segna il Sassuolo e vinciamo, segna l’Inter e vinciamo. Non è un caso. L’Udinese si è atteggiata in ogni momento per vincere. Abbiamo aggredito l’Inter in ogni parte del campo, abbiamo grandi giocatori. L’Udinese voleva vincere, Beto ha incitato la curva. Poi abbiamo portato a casa i match».