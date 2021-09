Benzema: «Mi sento molto bene. Sta crescendo l’intesa con Vinicius»

Karim Benzema è stato raggiunto dai microfoni di Prime Video, parlando del suo momento di forma e dell’intesa che sta crescendo con il brasiliano Vinicius

INTESA − Queste le parole di Benzema su se stesso e sul compagno di reparto Vinicius: «Mi sento molto bene, sono in una buona condizione fisica. Vinicius Junior sta crescendo alla grande anche in fase realizzativa e si sta costruendo una buona intesa fra noi due. Con Carlo Ancelotti, c’è un bel rapporto. Speriamo di fare bene questa sera contro l’Inter». Tra pochi minuti, il francese sfiderà l’Inter al Meazza per l’esordio in Champions League, entrambe fanno parte del girone D.