Zenga: «Formazione Inter? Inzaghi fa bene a insistere con gli stessi»

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter ospite su Inter TV, prima della partita ha parlato delle scelte dei due allenatori.

LE SCELTE – Zenga prima di Inter-Real Madrid ha parlato così delle scelte dei due allenatori: «Scelte giuste per Simone Inzaghi, condivido la scelta di insistere su determinati giocatori. La partita più importante per un allenatore è sempre quella dopo, quindi per lui quella di stasera è la formazione migliore. Nel Real Madrid mi aspettavo Hazard, a me piace tantissimo Valverde. Nacho è un giocatore che viene poco considerato ma utilizzato tantissimo da tutti gli allenatori. Alaba invece è uno dei migliori esterni mancini».