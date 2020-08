Bender: “Sto studiando il gioco dell’Inter. Ecco su cosa ci concentriamo”

Sven Bender è intervenuto in conferenza stampa insieme al tecnico Bosz alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen (vedi articolo), sfida valida per i quarti di finale di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del difensore tedesco, riportate dal profilo Twitter del club

FASE DIFENSIVA – Sven Bender è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, sfida in programma domani alle ore 21.00 a Dusseldorf. Il difensore tedesco conosce un solo modo per fermare la squadra di Antonio Conte: «Ci diamo supporto l’uno con l’altro nella fase difensiva. Alcuni giocatori devono naturalmente difendere e io sto studiando il loro modo di giocare. Però può funzionare tutto solo se giochiamo di squadra e ci stiamo concentrando proprio su questo».