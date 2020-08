Bosz: “Non sarà facile, l’Inter è una buona squadra! Fiducioso di una cosa”

Condividi questo articolo

Bosz è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, sfida valida per i quarti di finale di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei tedeschi, riportate dal profilo Twitter del club

VIGILIA – Peter Bosz parla così in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen: «Non sarà facile: l’Inter non solo ha buoni giocatori, ma è una buona squadra. Molti giocatori hanno molta esperienza e giocano ad alto livello da molto tempo. Noi anche abbiamo una squadra che ha acquisito molta esperienza di recente, quindi sono fiducioso che sarà una bella partita. Chi giocherà al posto di Charles Aranguiz? Certo che oggi non vi dico chi giocherà domani. Ma chiaramente: abbiamo tanti bravi giocatori e domani giocheremo sicuramente in undici».