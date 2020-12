Bastoni: “Le parole servono a poco, conquistare punti con le rivali”

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Bastoni è stato intervistato da Inter TV nel prepartita di Inter-Napoli. Il giocatore, che sarà titolare nella partita di questa sera (vedi formazioni), ha detto la sua sul match in programma al Meazza.



TURNO INFRASETTIMANALE – Alessandro Bastoni presenta Inter-Napoli su Inter TV: «Sicuramente sarà una partita dura, perché il Napoli è un grande avversario ed è appena sotto di noi. È importante conquistare punti contro le rivali, proveremo a far bene. Sicuramente le parole servono a poco in queste partite, perché per ogni calciatore è bello giocare partite del genere. Non servono tante parole, serve vincere la partita. Essere primi nella classifica dei migliori attacchi va bene ma dobbiamo migliorare la fase difensiva: ce la metteremo tutta».