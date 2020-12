Marocchi: “Difesa a 4? Per me Conte ora...

Marocchi: “Difesa a 4? Per me Conte ora la utilizzerà. I cambi…”

Giancarlo Marocchi

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e ora commentatore per “Sky Sport”, ha parlato nel prepartita di Inter-Napoli (QUI le formazioni ufficiali). Si è inevitabilmente parlato delle scelte di Antonio Conte.

SICUREZZA – Giancarlo Marocchi non ha dubbi: «Secondo me ora Conte inizierà ad alternare la difesa a quattro con quella a tre. È anche un modo per aiutare i suoi giocatori. Con i 5 cambi puoi passare più facilmente da un modulo all’altro».